Haqqımızda
Report Georgia
Audio xəbərlər

Argentina yığmasının futbolçusunun onurğası qırıldı

Argentina yığmasının futbolçusunun onurğası qırıldı Almaniyanın "Bayer" (Leverkuzen) klubunda çıxış edən Argentina millisinin futbolçusu Esekiel Palasiosun onurğası qırılıb.
Futbol
251
14 Noyabr , 2020 11:01
Argentina yığmasının futbolçusunun onurğası qırıldı
Esekiel Palasios

Almaniyanın "Bayer" (Leverkuzen) klubunda çıxış edən Argentina millisinin futbolçusu Esekiel Palasiosun onurğası qırılıb.

"Report"un məlumatına görə, 22 yaşlı yarımmüdafiəçi dünya çempionatının seçmə mərhələsində Paraqvayla matçda zədələnib.

Palasio rəqibin futbolçusu Anxel Romero ilə mübarizədə xəsarət alıb. Onun bir neçə aydan sonra sıraya dönəcəyi bildirilib.

Qeyd edək ki, qarşılaşma 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Tərəfdaşların xəbərləri

Ən çox oxunan xəbərlər

Paşinyan Ermənistanın təslimçilik sənədinə imza atdığını bildirib
Paşinyan Ermənistanın təslimçilik sənədinə imza atdığını bildirib
10 Noyabr , 2020 01:57
Azərbaycan XİN Rusiya helikopterinin vurulması ilə bağlı məlumat yaydı
Azərbaycan XİN Rusiya helikopterinin vurulması ilə bağlı məlumat yaydı
9 Noyabr , 2020 21:19
Erməniləri qorxudan “Şuşanın sədaları”
Erməniləri qorxudan “Şuşanın sədaları”
7 Noyabr , 2020 14:45
Nikol Paşinyan: “Mənim başqa çıxış yolum yox idi”
Nikol Paşinyan: “Mənim başqa çıxış yolum yox idi”
10 Noyabr , 2020 06:28
Qələbə sevincini xalqla bölüşməyən azərbaycanlı ulduzlar
Qələbə sevincini xalqla bölüşməyən azərbaycanlı ulduzlar
12 Noyabr , 2020 16:57
Azərbaycanda internetə məhdudiyyət götürülüb
Azərbaycanda internetə məhdudiyyət götürülüb
12 Noyabr , 2020 10:00
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdan çıxarılmasına başlanılıb
Video Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdan çıxarılmasına başlanılıb
10 Noyabr , 2020 08:24
Daha 23 kənd işğaldan azad edildi
Daha 23 kənd işğaldan azad edildi
9 Noyabr , 2020 13:46
Rusiya Azərbaycanın helikopterlə bağlı üzrxahlığını müsbət qəbul etdi
Rusiya Azərbaycanın helikopterlə bağlı üzrxahlığını müsbət qəbul etdi
10 Noyabr , 2020 01:17
Abşeronda naməlum mərmi zərərsizləşdirildi
FotoAbşeronda naməlum mərmi zərərsizləşdirildi
10 Noyabr , 2020 03:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi