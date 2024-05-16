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Almaniya millisinin AVRO-2024 üçün heyəti açıqlanıb

Almaniya millisinin AVRO-2024 üçün heyəti açıqlanıb Avropa çempionatında iştirak edəcək futbol üzrə Almaniya milli komandasının heyəti açıqlanıb.
Futbol
16 May , 2024 15:51
Almaniya millisinin AVRO-2024 üçün heyəti açıqlanıb

Avropa çempionatında iştirak edəcək futbol üzrə Almaniya milli komandasının heyəti açıqlanıb.

“Report” xəbər verir ki, AVRO-2024-ə ev sahibliyi edəcək yığmanın heyətində 27 futbolçu yer alıb.

Qapıçılar: Oliver Bauman ("Hoffenhaym"), Manuel Noyer ("Bavariya"), Aleksandr Nübel ("Ştutqart"), Andre Ter Şteqen ("Barselona")

Müdafiəçilər: Valdamer Anton ("Ştutqart"), Benyamin Henriks ("Leyptsiq"), Yozua Kimmix ("Bavariya"), Robin Kox ("Ayntraxt"), Maksimilian Mittelştat ("Ştutqart"), David Raum ("Leyptsiq"), Antonio Rudiger ("Real", Madrid), Niko Şlotterbek, ("Borussiya", Dortmund), Conatan Ta ("Bayer 04")

Yarımmüdafiəçilər: Robert Andrix ("Bayer 04"), Kris Fyurix ("Ştutqart") Paskal Qros ("Brayton"), İlkay Gündoğan ("Barselona"), Toni Kroos ("Bavariya"), Camal Musiala ("Bavariya"), Aleksandr Pavloviç ("Bavariya"), Leroy Sane ("Bavariya"), Florian Virts ("Bayer 04")

Hücumçular: Maksimilian Bayer (Hoffenhaym), Niklas Fyulkruq ("Borussiya", Dortmund), Kay Haverts ("Arsenal"), Tomas Müller ("Bavariya"), Deniz Undav ("Ştutqart")

Qeyd edək ki, iyunun 14-də start götürəcək AVRO-2024-ə iyulun 15-də yekun vurulacaq. Almaniya millisi A qrupunda Macarıstan, İsveçrə və Şotlandiya yığmaları ilə mübarizə aparacaq.

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