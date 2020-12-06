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2020-ci ilin rəmzi komandası açıqlandı

2020-ci ilin rəmzi komandası açıqlandı Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası 2020-ci ilin rəmzi komandasını formalaşdırıb.
Futbol
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6 Dekabr , 2020 23:07
2020-ci ilin rəmzi komandası açıqlandı

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası 2020-ci ilin rəmzi komandasını formalaşdırıb.

"Report"un məlumatına görə, "11-liy"ə UEFA Çempionlar Liqasının son qalibi olan Almaniya "Bavariya"sının 5 futbolçusu düşüb.

Qapıçı: Manuel Noyer (Almaniya, "Bavariya")
Müdafiəçilər: Trent Aleksander-Arnold (İngiltərə, "Liverpul"), Serxio Ramos (İspaniya, "Real Madrid"), Vircil van Deyk (Hollandiya, "Liverpul"), Alfondo Devis (Kanada, "Bavariya")
Yarımmüdafiəçilər: Coşua Kimmix (Almaniya, "Bavariya"), Tyaqo Alkantara (İspaniya, "Bavariya" / "Liverpul"), Kevin De Brüyne (Belçika, "Mançester Siti")
Hücumçular: Kriştianu Ronaldu (Portuqaliya, "Yuventus"), Robert Levandovski (Polşa, "Bavariya"), Lionel Messi (Argentina, "Barselona")

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