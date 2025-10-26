İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Formula-1 çempionatının 20-ci mərhələsi başlayıb

    Meksika Qran-prisi oktyabrın 24-də Mexiko şəhərindəki Rodriqes qardaşları adına avtodromda başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu, 2025-ci il "Formula-1" üzrə dünya çempionatı mövsümünün 20-ci mərhələsidir.

    Ümumi sıralamaya "Maklaren" komandasından avstraliyalı Oskar Piastri başçılıq edir. Komanda yoldaşı Lando Norris ondan 14 xal geri qalır. "Red Bull" komandasının üzvü Maks Ferstappen liderdən 40 xal geri qalaraq üçüncü yeri tutur.

    Meksika Qran-prisi 23 illik fasilədən sonra 2015-ci ildə çempionat təqviminə qayıdıb. Keçmiş qaliblər arasında Niko Rosberq (2015), Lüis Hemilton (2016, 2019), Maks Ferstappen (2017-2018, 2021-2023) və Karlos Saynz (kiçik) (2024) var.

    Hazırkı dünya çempionu dörd oyunluq qələbə seriyasına (2021-2024) malik olan Maks Ferstappendir.

