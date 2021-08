Tokio-2020: İki yarış güclü yağışa görə dayandırılıb

Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında şüvüllə tullanma və diskatma yarışları dayandırılıb.

"Report"un məlumatına görə, buna güclü yağış səbəb olub. Atletlər öz çıxışları zamanı sürüşüblər, disk isə əllərindən çıxıb. Nəticədə məcburi fasilə yaranıb.

Bir neçə dəqiqədən sonra isə yarış davam etdirilib.