Toğrul Əsgərov: "Avropa və dünya çempionatında 3 çəkidə 2 medal qazanmaq böyük uğurdur"

Avropa və dünya çempionatında 3 çəkidə 2 medal qazanmaq böyük uğurdur.
"Report" Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bunu 20 yaşadək qadın güləşçilərdən ibarət yığmanın baş məşqçi əvəzi Toğrul Əsgərov deyib.
O, milli üzvlərinin Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-20 dünya çempionatındakı çıxışından danışıb:
“U-20 Avropa çempionatında 3 idmançımızdan 2-si qızıl medal qazanmışdı. Bu yarışda da eyni nəticəni gözləyirdik. Buna çox yaxın idik. Günay yarımfinalda, Ruzanna isə finalda son anda qələbəni əldən verdi. Yeniyetmə və gənclərdə belə halların yaşanmasına normal baxıram. Azu edirəm ki, bu səhvləri böyüklərin dünya çempionatında, Olimpiya Oyunlarında təkrarlamayaq. Daha çox çalışaq, daha çox əzmkarlıq göstərək. Komandamız gənc, yolumuz uzun, hədəfimiz çox böyükdür. Federasiya tərəfindən güclü dəstək var. Çalışacağıq ki, bu dəstəyin, diqqətin layiqincə cavabını verək. İnşallah, hər şey istədiyimiz kimi olar. Bəzən ardıcıl yarışlarda iştirak qızlarda psixoloji yorğunluğa səbəb olur. Bütün bunlara baxmayaraq, həm Avropa, həm də dünya çempionatında 3 çəkidə 2 medal qazanmaq böyük uğurdur. Bu qızların böyük potensiala sahib olmaları çox sevindirici haldır”.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın qadın güləşçiləri dünya çempionatında 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanıblar.