Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Tofiq Musayev dünyanın ən məşhur turnirlərindən biri olan “Bellator”da debüt edib.

“Report” xəbər verir ki, ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda rinqə çıxan idmançının rəqibi ABŞ təmsilçisi Sidney Outlav olub.

Musayev ilk raunddaca məşhur döyüşçünü nokauta göndərməyi bacarıb. Görüş cəmi 27 saniyə çəkib.