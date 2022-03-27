"Formula 1": Səudiyyə Ərəbistanı Qran-prisinin qalibi məlum olub

"Formula 1" üzrə Səudiyyə Ərəbistanı Qran-prisinə yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, 50 dövrəlik mübarizənin qalibi adını son dünya çempionu Maks Ferstappen qazanıb. "Red Bull"un niderlandlı pilotu "Ferrari" pilotları Şarl Lekler və Karlos Saynsı geridə qoyub. "Red Bull"un meksikalı pilotu Serxio Peres isə dördüncü olub.
Mövsümün ikinci Qran-prisindən sonra xalını 45-ə çatdıran Lekler şəxsi hesabda liderliyini möhkəmlədib. Sayns 33 xalla 2-ci, Ferstappen 25 xalla 3-cüdür.
Konksruktorlar Kubokunda "Ferrari" 78 xalla 1-ci, "Mercedes" 38 xalla 2-ci, "Red Bull" 37 xalla 3-cüdür.