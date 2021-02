Pakistanın qarışıq döyüş növləri (MMA) üzrə idmançısı Əhməd Mujtaba “One Championship” turnirində Hindistandan olan rəqibi Rahul Racı məğlub edib.

“Report”un məlumatına görə, pakistanlı idmançı rəqibini bir dəqiqəyə nokauta salıb.

Qeyd edək ki, Əhməd Mujtaba qarşılaşdığı 10 rəqibin səkkizini nokauta salıb.