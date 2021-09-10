MDB Oyunları: Azərbaycanın dörd karateçisi finala yüksəlib

Azərbaycan karateçiləri Rusiyanın Kazan şəhərində keçirilən I MDB Oyunlarında mübarizəyə başlayıb.
"Report"un Tatarıstan paytaxtına ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, kata yarışlarında Həsənəli Həsənov finala yüksəlib. Kumitedə isə İnci Əzizova (50 kq), Əminağa Quliyev (60 kq) və Osman Osmanlı (+84 kq) həlledici görüşdə iştirak hüququna yiyələnib.
Bundan başqa katada Ceyhun İsmayılov, kumitedə Mədinə Sadıqova (55 kq), Alika Semihova, Zəhra Allahverdiyeva (hər ikisi 68 kq), Sultan Hüseynov (60 kq), Nuran Rzazadə (67 kq), Fərid Ağayev (75 kq), Abbas Dadaşov, Hüseyn Hüseynzadə (hər ikisi 84 kq) bürünc medal görüşünə çıxacaqlar.
Qarşılaşmalar sentyabrın 11-də keçiriləcək.
I MDB Oyunları
10 sentyabr
Karate
Keçirilmə yeri: "Tulpar" İdman-Təlim Kompleksi
Təsnifat mərhələsi
11:00
Kata (qızlar): Emiliya Mitlinova (19,02 xal) və Samirə Babayeva (20,55 xal) mübarizəni dayandırıb.
Kata (oğlanlar)
Final
Həsənəli Həsənov - Danila Brantov (Rusiya)
Təsəlliverici görüş
Ceyhun İsmayılov - Samandarbek Abdiyev (Özbəkistan)
Kumite
50 kq
İnci Əzizova - Zarina Məhəmmədzyanova (Rusiya) - 8:0
İnci Əzizova - Mədinə Alimanova (Qazaxıstan) - 6:3
İnci Əzizova - Nəsibəbanu Narbayeva (Özbəkistan) - 4:3
İnci Əzizova - Yelizaveta Qriqoryeva (Rusiya) - 0:2
Final
İnci Əzizova - Nəsibəbanu Narbayeva (Özbəkistan)
55 kq
Mədinə Sadıqova - Fotima Ostanova (Özbəkistan) - 3:0
Mədinə Sadıqova - Anna Çernışeva (Rusiya) - 0:1
Mədinə Sadıqova - Amanqul Duysenbay (Qazaxıstan) - 0:1
Mədinə Sadıqova - Anna Perevozçikova (Rusiya) - 4:1
Bürünc medal görüşü
Mədinə Sadıqova - Fotima Ostanova (Özbəkistan)
61 kq
1/4 final
Səma İmanzadə - Bonu Eqamberdiyeva (Özbəkistan) - 2:5
Renata Ərəbli - İzabella Malkina (Rusiya) - 1:6
68 kq
1/2 final
Alika Semihova - Dildora Alikulova (Özbəkistan) - 0:5
Zəhra Əliverdiyeva - Mariya Alekseyeva (Belarus) - 1:10
Bürünc medal görüşü
Alika Semihova - Veronika Şuneyeva (Rusiya)
Zəhra Allahverdiyeva - Viktoriya Bublikova (Rusiya)
Kişilər
60 kq
1/8 final
Əminağa Quliyev - Geqam Nikoqosyan (Ermənistan) - 8:0
1/4 final
Əminağa Quliyev - Alişer Sayakbekov (Qırğızıstan) - 1:0
Sultan Hüseynov - Nurbolot Adılbek Uulu (Qırğızıstan) - 1*:1
1/2 final
Əminağa Quliyev - Georgi Burtsev (Rusiya) - 1:0
Sultan Hüseynov - Yerkinbek Baytureyev (Qazaxıstan) - 0:5
Bürünc medal görüşü
Sultan Hüseynov - Nikita Reşetnik (Belarus)
Final
Əminağa Quliyev - Yerkinbek Bayturbayev (Qazaxıstan)
67 kq
1/8 final
Hüseyn Məmmədli - İlyas Fatıxov (Rusiya) - 0:1
Nuran Rzazadə - David Davtyan (Ermənistan) - 2*:2
1/4 final
Nuran Rzazadə - Vladislav Vasyukoviç (Belarus) - 8:4
1/2 final
Nuran Rzazadə - Orınbasar İşmanov (Qazaxıstan) - 0:8
Bürünc medal görüşü
Nuran Rzazadə - Yeqor Pulkin (Rusiya)
75 kq
1/8 final
Fərid Ağayev - Şoxruxbek Tursunməhəmmədov (Özbəkistan) - 12:3
1/4 final
Fərid Ağayev - Qleb Saçkovski (Belarus) - 1*:1
Tale Yaqubov - Daniil Penkrat (Belarus) - 3:4
1/2 final
Fərid Ağayev - Nurkanat Ajikanov (Qazaxıstan) - 0:2
Bürünc medal görüşü
Fərid Ağayev - Daniil Qretski (Rusiya)
84 kq
1/4 final
Abbas Dadaşov - Artaşes Arutyunyan (Ermənistan) - 3:1
Hüseyn Hüseynzadə - Nikita Oryol (Belarus) - 2:0
1/2 final
Abbas Dadaşov - Beybarıs Janbır (Qazaxıstan) - 0:3
Hüseyn Hüseynzadə - Maksim Qayvoronski (Rusiya) - 0:4
Bürünc medal görüşü
Abbas Dadaşov - Vadim Ruçko (Rusiya)
Hüseyn Hüseynzadə - İslomjon Sattorov (Özbəkistan)
+84 kq
1/4 final
Osman Osmanlı - Ramazan Əzizov (Qazaxıstan) - 6:4
Musa Sarızadə - Kirill Kovalyov (Rusiya) - 0:2
1/2 final
Osman Osmanlı - İxtiyorjon Abdulatibov (Özbəkistan) - 4:0
Final
Osman Osmanlı - Spandiyar Yerkebek (Qazaxıstan)