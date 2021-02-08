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"Formula 1": Komandaların yekun heyəti açıqlandı

"Formula 1": Komandaların yekun heyəti açıqlandı "Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən komandaların 2021 mövsümü üçün heyətləri təsdiqlənib
Fərdi
8 Fevral , 2021 17:10
Formula 1: Komandaların yekun heyəti açıqlandı

"Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən komandaların 2021 mövsümü üçün heyətləri təsdiqlənib.

"Report"un məlumatına görə, son olaraq 7 qat dünya çempionu Lüis Hemiltonun daha bir il "Mercedes"də çıxış edəcəyi rəsmiləşib.

“Mercedes”: Lüis Hemilton, Valtteri Bottas

“Ferrari”: Şarl Lekler, Karlos Sayns

“Red Bull”: Maks Ferstappen, Serxio Peres

“Reno”: Fernando Alonso, Esteban Okon

"Maklaren": Daniel Rikkardo, Lendo Norris

"Alfa Romeo": Kimi Raykkonen, Antonio Covinatsi

"Aston Martin": Lens Stroll, Sebastyan Fettel

"Alfa Tauri": Pyer Qasli, Yuki Tsunoda

“Haas”: Nikita Mazepin, Mik Şumaxer

“Uilyams”: Corc Rassell, Nikolas Latifi ("Mercedes")

Qeyd edək ki, "Formula 1"də mövsüm 26 - 28 martda Bəhreyn Qran-prisi ilə start götürəcək. Azərbaycan Qran-prisi 4 - 6 iyunda gerçəkləşməlidir.

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