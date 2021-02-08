"Formula 1": Komandaların yekun heyəti açıqlandı

"Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən komandaların 2021 mövsümü üçün heyətləri təsdiqlənib.
"Report"un məlumatına görə, son olaraq 7 qat dünya çempionu Lüis Hemiltonun daha bir il "Mercedes"də çıxış edəcəyi rəsmiləşib.
“Mercedes”: Lüis Hemilton, Valtteri Bottas
“Ferrari”: Şarl Lekler, Karlos Sayns
“Red Bull”: Maks Ferstappen, Serxio Peres
“Reno”: Fernando Alonso, Esteban Okon
"Maklaren": Daniel Rikkardo, Lendo Norris
"Alfa Romeo": Kimi Raykkonen, Antonio Covinatsi
"Aston Martin": Lens Stroll, Sebastyan Fettel
"Alfa Tauri": Pyer Qasli, Yuki Tsunoda
“Haas”: Nikita Mazepin, Mik Şumaxer
“Uilyams”: Corc Rassell, Nikolas Latifi ("Mercedes")
Qeyd edək ki, "Formula 1"də mövsüm 26 - 28 martda Bəhreyn Qran-prisi ilə start götürəcək. Azərbaycan Qran-prisi 4 - 6 iyunda gerçəkləşməlidir.