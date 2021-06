"Ferrari" pilotu Bakıda törətdiyi qəzadan danışdı

"Ferrari" pilotu Şarl Lekler "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində törətdiyi qəzadan danışıb.

"Report"un məlumatına görə, 24 yaşlı sürücü sərbəst yürüşlərdə tempin ümidverici olduğunu bildirib.

O, yarışın növbəti günündə rəqabətə davamlı olmaq üçün çalışacaqlarını söyləyib: "Boliddə özümü rahat hiss edirdim. Yəqin ki, əyləc baxımından hər şeyin çox rahat olduğunu düşündüm. Nəticədə 15-ci döngədə qəza baş verdi. Qran-prinin ikinci günündə hansı nəticənin qeydə alınacağını isə birlikdə görəcəyik".

Qeyd edək ki, Şarl Lekler iyunun 4-də ikinci sərbəst yürüşdə təhlükəsizlik maneəsinə çırpılıb. Azərbaycan Qran-prisi iyunun 6-da başa çatacaq. Bu gün "Formula-2"də sprint yarışları, həmçinin "Formula-1"də üçüncü sərbəst yürüş və sıralama turu olacaq.