Azərbaycanı II Beynəlxalq Parabadminton Turnirində təmsil edəcək idmançı müəyyənləşib
- 19 noyabr, 2025
- 14:52
Azərbaycanı Misirin paytaxtı Qahirədə təşkil olunacaq II Beynəlxalq Parabadminton Turnirində təmsil edəcək idmançı müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Milli Paralimpiya Komitəsindən məlumat verilib.
Yarışda ölkəmizi İbrahim Əliyev təmsil edəcək. Parabadmintonçu məşqçi Teymur Abbasovun rəhbərliyi altında mübarizə aparacaq.
Qeyd edək ki, 2026-cı il yanvarın 21-dən 26-dək keçiriləcək turnir "Grade 2" kateqoriyasına daxil edilən Beynəlxalq Badminton Federasiyasının təsnifat yarışıdır.
