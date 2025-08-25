Haqqımızda

Azərbaycan güləş yığmasının böyük məşqçisi: "Ruzanna Məmmədova və Günay Qurbanovadan daha böyük nəticələr gözləyirik"

Fərdi
25 avqust 2025 14:13
Rövşən Umudov

Azərbaycanın qadın güləşçilərindən gözləntilər böyükdür.

"Report" Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bunu 20 yaşadək qadın güləşçilərdən ibarət yığmanın böyük məşqçisi Rövşən Umudov deyib.

O, milli üzvlərinin Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-20 dünya çempionatındakı çıxışını şərh edib:

“Dünya çempionatı çox ağır yarışdır. Həm psixoloji durum, həm yarışın gedişinə görə Avropa çempionatından çox fərqlənir. Asiya ölkələrindən çox güclü rəqiblər var. Buna baxmayaraq, hər şey yolunda gedirdi. Sadəcə, bir az taktiki səhvlər oldu. Bu səbəblərdən çempionluğu əldən verdik. Yaxşı hazırlaşmışdıq. Ruzanna Məmmədova və Günay Qurbanovadan daha böyük nəticələr gözləyirik. Daim hazır olmalıdırlar, daha çox hazırlaşmalıdırlar. Güman edirəm ki, gələcəkdə bu səhvləri düzəldəcəyik. Bununla da nəticə daha yaxşı olacaq”.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın qadın güləşçiləri dünya çempionatında 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanıblar.

