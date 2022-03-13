Haqqımızda
Audio xəbərlər

Avropa çempionatı: Azərbaycan boksçularının ilk rəqibləri bəlli olub

Avropa çempionatı: Azərbaycan boksçularının ilk rəqibləri bəlli olub Xorvatiyanın Poreç şəhərində 22 yaşadək boksçular arasında keçiriləcək Avropa çempionatının püşkü atılıb.
Fərdi
13 Mart , 2022 09:59
Avropa çempionatı: Azərbaycan boksçularının ilk rəqibləri bəlli olub

Xorvatiyanın Poreç şəhərində 22 yaşadək boksçular arasında keçiriləcək Avropa çempionatının püşkü atılıb.

Azərbaycan Boks Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, 13 - 23 martda baş tutacaq yarışda Azərbaycan boksçularının da ilk rəqibləri bəlli olub.

Yığmanın heyətində ilk olaraq rinqə Cəlal Qurbanov çıxacaq. 63,5 kq çəki dərəcəsində yer alan idmançı finlandiyalı Yere Niemelainenlə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatında 39 ölkədən 213 oğlan, 102 qız boksçu mükafatlar uğrunda mübarizə aparacaq.

U-22, Avropa çempionatı

13 mart
1/16 final
63,5 kq
Cəlal Qurbanov – Yere Niemelainen (Finlandiya)

14 mart
1/16 final
67 kq
Nəbi İsgəndərov – Luka Nikabadze (Gürcüstan)

75 kq
Mirşərif Kazımzadə – Hikki Sam (Şotlandiya)

15 mart
1/8 final
80 kq
Murad Allahverdiyev – Kromvell Kommi (İtaliya)/Rafael Monni (Fransa)

19 mart
1/4 final
51 kq
Nicat Hüseynov – Antonio Payva (İrlandiya)

54 kq
Ruslan Qədirov – Marian Çinio (Rumıniya)/Başkim Bayoku (Kosovo)

57 kq
Maqsud Xasmetov – Matteu Teylor (İrlandiya)/Taha Akkoyun (Türkiyə)

Bizim Instagram səhifəmizə abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Ceyhun Bayramov: Azərbaycan Ukraynadakı müharibənin dayandırılması istiqamətində səylər göstərir
Ceyhun Bayramov: "Azərbaycan Ukraynadakı müharibənin dayandırılması istiqamətində səylər göstərir"
12 Mart , 2022 23:11
Nazir Azərbaycanın Ermənistana beş maddəlik təklif verməsinin məqsədini açıqlayıb
Nazir Azərbaycanın Ermənistana beş maddəlik təklif verməsinin məqsədini açıqlayıb
12 Mart , 2022 17:36
Ermənistanın cəhdi puça çıxdı, Azərbaycan Zəngəzur dəhlizini genişləndirir
Ermənistanın cəhdi puça çıxdı, Azərbaycan Zəngəzur dəhlizini genişləndirir
12 Mart , 2022 10:48
Azərbaycan Ordusu qanunsuz erməni silahlılarının döyüş mövqelərini məhv edib
Azərbaycan Ordusu qanunsuz erməni silahlılarının döyüş mövqelərini məhv edib
12 Mart , 2022 10:04
Bakıda hoteldə baş verən yanğınla bağlı təfərrüatlar məlum olub
FotoBakıda hoteldə baş verən yanğınla bağlı təfərrüatlar məlum olub
11 Mart , 2022 22:01
Prezidentin köməkçisi: Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Ermənistandan cavab gözləyirik
Prezidentin köməkçisi: "Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Ermənistandan cavab gözləyirik"
11 Mart , 2022 21:21
Hikmət Hacıyev qanunsuz erməni silahlıları tərəfindən atəşkəsin pozulmasına münasibət bildirib
Hikmət Hacıyev qanunsuz erməni silahlıları tərəfindən atəşkəsin pozulmasına münasibət bildirib
11 Mart , 2022 21:20
Şahin Mustafayev: “Naxçıvana yolumuz qısalacaq”
Şahin Mustafayev: “Naxçıvana yolumuz qısalacaq”
11 Mart , 2022 19:59
Nazir müavini: Ermənistanla heç bir qeyd-şərt olmadan delimitasiya prosesinə başlamağa hazırıq
Nazir müavini: "Ermənistanla heç bir qeyd-şərt olmadan delimitasiya prosesinə başlamağa hazırıq"
11 Mart , 2022 19:25
Xələf Xələfov: Azərbaycan vətəndaşlarının Ukraynadan təxliyəsi davam edir
Xələf Xələfov: "Azərbaycan vətəndaşlarının Ukraynadan təxliyəsi davam edir"
11 Mart , 2022 19:10

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi