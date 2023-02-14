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Yanvarda "Azərenerji" və "Azərişıq" elektrik enerjisi istehsalını artırıb

Yanvarda "Azərenerji" və "Azərişıq" elektrik enerjisi istehsalını artırıb 2023-cü ilin yanvar ayında “Azərenerji” ASC elektrik enerjisinin istehsalını 190 milyon kVt/s yaxud 8,14 % artırıraraq 2 milyard 523,5 milyon kVt/s-a çatıb.
Energetika
14 Fevral , 2023 18:21
Yanvarda Azərenerji və Azərişıq elektrik enerjisi istehsalını artırıb

2023-cü ilin yanvar ayında “Azərenerji” ASC elektrik enerjisinin istehsalını 190 milyon kVt/s yaxud 8,14 % artırıraraq 2 milyard 523,5 milyon kVt/s-a çatıb.

Bu barədə “Report”a Azərbaycan Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilir ki, elektrik enerjisi istehsalı İstilik Elektrik Stansiyalarında (İES) 203,8 milyon kVt/s və ya 9,03 % artaraq 2 milyard 460 milyon kVt/s-a çatıb, Su Elektrik Stansiyalarında (SES) 13,8 milyon kVt/s yaxud 17,85 % azalaraq 63,5 milyon kVt/s-a düşüb.

“Azərişıq” ASC üzrə külək elektrik stansiyalarında elektrik enejrisi istehsalı 0,08 milyon kVt/s, yaxud 2,09 % artaraq 4 milyon kVt/s, müstəqil elektrik stansiyaları üzrə isə 13,4 milyon kVt/s, yaxud 7,05 % artaraq 203,5 milyon kVt/s təşkil edib.

Qeyd edək ki, bu ilin yanvar ayı ərzində respublika üzrə elektrik enerjisinin istehsalı 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 195,9 milyon kVt/s, yəni 7,7 % artaraq 2 milyard 755,9 milyon kVt/s olub.

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