WTI və "Brent" markalı neft arasında qiymət fərqi 54 dollar sentə düşüb

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Bakı. 22 dekabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 1,26 dollar yaxud 3,65% bahalaşaraq 35,81 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,53 dollar və ya 1,44% ucuzlaşaraq 36,35 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 39 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi