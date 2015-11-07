​WTI markalı xam neft 44 dollara düşüb

Bakı. 7 noyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,91 dollar, yaxud 2,01% ucuzlaşaraq 44,29 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,56 dollar və ya 1,17% ucuzlaşaraq 47,42 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 51 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Günel AbbasovaXəbərin müəllifi
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