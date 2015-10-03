​WTI markalı xam neft 2%-ə qədər bahalaşıb

Bakı. 3 oktyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,80 dollar, yaxud 1,79% bahalaşaraq 45,54 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft də 0,44 dollar və ya 0,92% bahalaşaraq 48,13 dollar/barelə çatıb.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 52 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
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