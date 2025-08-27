TANAP ilə Avropaya nəql edilən Azərbaycan qazının həcmi 50 milyard kubmetrə çatıb

Haqqımızda

Energetika
27 avqust 2025 12:03
Trans-Anadolu Qaz Boru Kəməri (TANAP) ilə Avropaya nəql edilən Azərbaycan qazının ümumi həcmi 50 milyard kubmetrə çatıb.

Bu barədə “Report” Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Türkiyədəki törəməsi olan “SOCAR Türkiye” şirkətinə istinadən xəbər verir.

Bildirilir ki, Azərbaycandan Avropaya uzanan enerji körpüsündə tarixi mərhələyə qədəm qoyulub: "TANAP vasitəsilə Avropaya tədarük edilən təbii qazın miqdarı 50 milyard kubmetrə çatıb”.

Qeyd edək ki, Türkiyəyə Azərbaycanın “Şahdəniz” yatağından hasil edilən təbii qaz nəql edilir. Təbii qaz həcmləri Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) və TANAP vasitəsilə Türkiyə bazarına çatdırılır. Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə ilk qaz Türkiyə bazarına 2007-ci ildə daxil olub. TANAP vasitəsilə Türkiyəyə kommersiya qazının nəqlinə isə 2018-ci il iyunun 30-da başlanılıb.

İngilis versiyası Azerbaijan supplies 50 billion cubic meters of gas to Europe via TANAP
Rus versiyası Поставки газа из Азербайджана в Европу по TANAP достигли 50 млрд кубометров

