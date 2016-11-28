"SOCAR-Ukraine"-nin 3-cü uduş kampaniyasının qalibləri məlum olub

Kiyev. 28 noyabr. REPORT.AZ/ "SOCAR-Ukraine" şirkətinin "LEVEL mükafatları" aksiyası çərçivəsində üçüncü uduş kampaniyasının qalibləri məlum olub.
"Report"un Ukrayna bürosunun verdiyi məlumata görə, Kuropyatnik Vyaçeslav 200 level bonus kartını, Boris Alekseyenko 300 level bonus kartını, Oleq Şilo 500 level bonus bonus kartını və Alina Timofeyeva 1000 level bonus kartını əldə edib.
Əsas mükafat olan "Apple iPhone 7 Black 32 GB"i isə Baydan Pavel udub.
Xatırladaq ki, "LEVEL mükafatları" aksiyası AZS SOCAR şəbəkəsində noyabrın 1-dən fevralın sonuna qədər keçirilir. SOCAR-ın Ukraynadakı yanacaqdoldurma məntəqələrində keçirdiyi kampaniya çərçivəsində "LEVEL" bonus kartları (həftəlik 100, 200, 300, 500, 1000), 6 ədəd "Apple iPhone7 Balck 32" (GB) və 7 ədəd "Apple Watch Series 2 Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band 38 mm" saatı oynanılır.
Aksiyada iştirak etmək üçün avtomobilin yanacaq çəninə ən azı 30 litr "Ai-92", "Ai-95", "Nano 95", "Nano 98", "Nano DP", "Diesel Nano Extro" markalı benzin vurulmalıdır.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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