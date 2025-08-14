Haqqımızda

Qazaxıstanın Energetika Nazirliyi: BTC Astana üçün prioritet olaraq qalır

Qazaxıstanın Energetika Nazirliyi: BTC Astana üçün prioritet olaraq qalır Hazırda Qazaxıstan yükgöndərənləri “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” neft kəmərinə daha çox üstünlük verir, lakin Qazaxıstandan neftin qərbə doğru “Bakı-Supsa” boru kəməri ilə dünya bazarlarına çatdırılması məsələsi potensial layihələr portfelində qalır.
Energetika
14 avqust 2025 14:35
Qazaxıstanın Energetika Nazirliyi: BTC Astana üçün prioritet olaraq qalır

Hazırda Qazaxıstan yükgöndərənləri Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəmərinə daha çox üstünlük verir, lakin Qazaxıstandan neftin qərbə doğru Bakı-Supsa boru kəməri ilə dünya bazarlarına çatdırılması məsələsi potensial layihələr portfelində qalır.

Bu barədə “Report”un Qazaxıstan bürosuna Qazaxıstan Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.

Qurumdan bildirilib ki, yeni tranzit marşrutlarının işlənməsi ətraflı təhlil və balanslaşdırılmış qərarlar tələb edən mürəkkəb, çoxşaxəli prosesdir.

“İlk növbədə, söhbət ölkənin uzunmüddətli enerji təhlükəsizliyindən və sabit ixrac gəlirlərinin təmin edilməsindən gedir. Hazırda kommersiya şəraitinin hərtərəfli qiymətləndirilməsi əsasında BTC marşrutu Qazaxıstan yükgöndərənləri üçün daha uyğundur. Əsas amil onun Aralıq dənizinə birbaşa çıxışının olmasıdır ki, bu da Türkiyə boğazlarından keçid və yüklərin yenidən boşaldılıb yığılması ilə bağlı logistik xərcləri azaltmağa imkan verir”, - nazirlikdən vurğulanıb.

Beləliklə, qurum nümayəndələrinin sözlərinə görə, marşrut seçərkən əsas diqqət infrastrukturun vəziyyəti və ya limanın imkanları kimi fərdi texniki aspektlərə deyil, bütün marşrutun ümumi iqtisadi səmərəliliyinə yönəldilir.

“İndiki mərhələdə BTC marşrutunun səmərəliliyi daha yüksəkdir. Eyni zamanda, Bakı-Supsa marşrutu mühüm strateji istiqamət kimi potensial layihələr portfelində qalır. Uzunmüddətli perspektivdə ixracın həcmi artdıqca və əlverişli kommersiya şəraiti yarandıqca, bu marşrutdan tədarükün daha da şaxələndirilməsi üçün istifadə oluna bilər”, - nazirlikdən vurğulanıb.

Qurumdan əlavə edilib ki, qərb boru kəməri ilə daşımaların konkret həcmləri məsələsi birbaşa onun kommersiya cəlbediciliyi ilə bağlı olacaq.

“Layihənin iqtisadi göstəriciləri fəaliyyətdə olan marşrutlarla müqayisədə rəqabətədavamlı olduqdan sonra müvafiq tədarük həcmləri müəyyən ediləcək”, - nazirlikdən bildirilib.

Xatırladaq ki, 2022-ci ildə “KazMunayGaz” KMG və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) arasında Qazaxıstan neftinin tranziti üzrə baş saziş imzalanıb. 2023-cü ilin mart ayında “Kaşağan” yatağından sınaq göndərmə kimi Azərbaycan ərazisindən 7 min ton neftin nəqli həyata keçirilib.

2024-cü ilin martında KMG və SOCAR arasında Azərbaycan ərazisindən neft tranzitinin mərhələli şəkildə artırılması haqqında saziş imzalanıb. Sənədə əsasən, tədarük həcminin ildə 2,2 milyon tona çatdırılması planlaşdırılır.

2023-cü ildə təxminən 1,1 milyon ton, 2024-cü ildə isə 1,4 milyon ton Qazaxıstan nefti Aktau limanından BTC ilə sonrakı ixrac üçün Azərbaycan istiqamətində daşınıb. 2025-ci ildə BTC vasitəsilə neft ixracı 1,7 milyon ton səviyyəsində planlaşdırılır.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Минэнерго Казахстана: БТД остается приоритетом для Астаны, Баку–Супса сохраняется в числе перспективных маршрутов

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
11 avqust 2025 15:16
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
8 avqust 2025 13:14
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
8 avqust 2025 15:56
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
11 avqust 2025 14:05
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
8 avqust 2025 17:03

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi