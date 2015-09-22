​Neftin qiyməti yenidən qalxıb

Bakı. 22 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 1,78 dollar, yaxud 4% bahalaşaraq 46,68 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neftin qiyməti də 1,17 dollar, yaxud 2,45% bahalaşaraq 48,92 dollar/barelə qalxıb.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 50 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Günel AbbasovaXəbərin müəllifi
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