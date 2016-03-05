Neftin qiyməti 4% bahalaşıb

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Bakı. 5 mart.REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin qiyməti 1,35 dollar, yaxud 3,91% bahalaşaraq 35,92 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 1,65 dollar və ya 4,45% artaraq 38,72 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı ildə neftin orta qiymətinin 41 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Günel AbbasovaXəbərin müəllifi