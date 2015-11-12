Neft yenidən ucuzlaşıb

Bakı. 12 noyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 1,28 dollar yaxud 2,90% ucuzlaşaraq 42,93 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 1,63 dollar və ya 3,44% ucuzlaşaraq 45,81 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 49 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
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