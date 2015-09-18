Neft yenidən ucuzlaşıb

Bakı. 18 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,25 dollar yaxud 0,53% ucuzlaşaraq 46,9 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neftin qiyməti də 0,67 dollar yaxud 1,35% ucuzlaşaraq 49,08 dollar/barelə enib.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 52 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Nərmin RəhimovaXəbərin müəllifi
Facebook-da paylaş