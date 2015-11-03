Neft yenidən ucuzlaşıb

Bakı. 3 noyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,45 dollar yaxud 0,97% ucuzlaşaraq 46,14 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,77 dollar və ya 1,55% ucuzlaşaraq 48,79 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 53 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
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