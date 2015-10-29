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    Neft yenidən bahalaşıb

    Brent markalı neftin qiyməti 49 dollar/bareli keçib

    Bakı. 29 oktyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 2,77 dollar yaxud 6,42% bahalaşaraq 45,94 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 2,37 dollar və ya 5,08% bahalaşaraq 49,05 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 52 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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