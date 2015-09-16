​Neft yenidən bahalaşıb

Bakı. 16 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,91 dollar yaxud 1,34% bahalaşaraq 44,59 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neftin qiyməti də 3% yaxud 1,38 dollar bahalaşaraq 47,75 dollar/barelə çatıb.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 52 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Günel AbbasovaXəbərin müəllifi
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