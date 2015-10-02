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    ​Neft yenidən ucuzlaşıb

    Brent markalı neftin qiyməti 47,7 dollar/barelə enib

    Bakı. 2 oktyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,35 dollar yaxud 0,77% ucuzlaşaraq 44,74 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft də 0,68 dollar və ya 1,40% ucuzlaşaraq 47,69 dollar/barelə enib.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 51 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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