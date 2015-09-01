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    Neft sürətlə bahalaşır

    Brent markalı neftin qiyməti 54 dollar/bareli keçib

    Bakı. 1 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 3,98 dollar və ya 8,80% bahalaşaraq 49,92 dollar təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, birjalarda "Brent" markalı neftin qiymətində də müsbət dəyişiklik müşahidə olunub. Belə ki, bu markalı neftin qiyməti 8,19% yaxud 4,01 dollar artaraq 54,15 dollar/barel olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 56 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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