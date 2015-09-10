Neft 4% ucuzlaşıb

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Bakı. 10 sentyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 1,79 dollar və ya 3,90% azalaraq 44,15 dollar təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neftin qiyməti də 3,92% yaxud 1,94 dollar azalaraq 47,58 dollar/barel olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı vəziyyətdə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 52 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi