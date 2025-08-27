Yerlan Akkenjenov: “Qazaxıstan Azərbaycanla Bakı-Supsa neft kəmərindən istifadə imkanlarını müzakirə edir”

Qazaxıstan Azərbaycanla müvafiq razılaşmanın əldə ediləcəyi təqdirdə öz neftinin ixracı üçün Bakı-Supsa boru kəmərindən istifadə edilməsinin mümkünlüyünü istisna etmir.
Bunu Qazaxıstanın energetika naziri Yerlan Akkenjenov “Report”un bu ölkədəki bürosuna bildirib.
"Biz Qazaxıstan neftinin ixracı üçün bütün marşrutları, o cümlədən Bakı-Supsa marşrutunu nəzərdən keçiririk. Mən onun kommersiya baxımından əlverişsiz olduğunu deməmişəm. Lakin coğrafi cəhətdən nəzərdən keçirsək, bizim neftimiz hazırda Atırau-Samara sistemi ilə nəql edilir və Rusiya Federasiyası vasitəsilə birbaşa Qara dənizə çatır. Yəni biz Qazaxıstanda onu təhvil veririk və Novorossiyskdə Qara dəniz sahilində eyni həcmdə neft alırıq", - nazir izah edib.
Onun sözlərinə görə, Qazaxıstan neftinin Bakı-Supsa boru kəməri vasitəsilə ixracı və Aktau və Bakı limanlarında yükləmə-boşaltma əməliyyatları Rusiya marşrutu ilə tədarükdən daha baha başa gələcək.
"Bakı-Supsa limanına gəlincə, neft Aktau limanında tankerlərə yüklənəcək, Bakı limanında boşaldılacaq, sonra Bakı-Supsa sisteminə yüklənəcək və biz onu Qara dənizdə qəbul edəcəyik. Yəni bu, ikiqat yükləmə-boşaltma deməkdir. İqtisadi göstəricilərə görə bu, bizim yükgöndərənlər üçün daha çox xərc tələb edən proses olacaq. Buna görə də hazırda bu məsələ araşdırılır", - nazir deyib.
Y.Akkenjanov qeyd edib ki, Qazaxıstan neftinin Bakı-Supsa boru kəməri ilə ixracı üçün bu neft kəmərinin modernləşdirilməsinə əlavə investisiyalar tələb olunmayacaq.
"Hazırda Bakı-Supsa texniki neft üçün istifadə olunur və Qazaxıstan Azərbaycan tərəfi ilə razılığa gələrsə, bu neft kəmərindən istifadə etmək mümkündür", - o deyib.
Xatırladaq ki, Bakı-Supsa neft kəməri 1999-cu il aprelin 17-də istismara verilib. Boru kəmərinin uzunluğu 837 km, diametri 530 mm-dir. İllik ötürmə qabiliyyəti 7,5 milyon ton neft olan boru kəməri “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində inşa edilib.
Hazırda Bakı-Supsa neft kəməri ilə yalnız ayrı-ayrı neft partiyaları nəql olunur. Belə ki, Azərbaycan Energetika Nazirliyinin illik hesabatına görə, 2024-cü ildə bu kəmərlə 90 min ton, 2023-cü ildə isə 150 min ton neft nəql edilib. “BP-Azerbaijan” şirkətindən bildirilib ki, Bakı-Supsa neft kəməri dondurulmayıb və istənilən vaxt neftin nəqlinə başlamağa tam hazırdır.