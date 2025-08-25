Laçındakı 2 KSES-də istehsalın həcmi məlum olub

Laçın rayonunda Həkəri çayının ən böyük qolu olan Hoçaz çayı üzərində yerləşən “Mişni” və “Alxaslı” kiçik su elektrik stansiyalarında (KSES) indiyədək 64 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal olunub.
Bu barədə “Report” Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, “Mişni” və “Alxaslı” KSES-ləri 2023-cü il avqustun 25-də istismara verilib.
Ümumi gücü 8,25 MVt olmaqla hər biri 4,125 MVt gücündə 2 ədəd hidroaqreqatdan ibarət basqılı derivasiya tipli “Mişni” KSES-də istismara verildiyi tarixdən 38,4 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.
Ümumi gücü 6 MVt olan, hər biri 3 MVt gücündə 2 ədəd hidroaqreqatdan ibarət basqılı derivasiya tipli “Alxaslı” KSES-də isə istismara verildiyi tarixdən iyulun 1-dək 25,6 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal olunub.
Qeyd edək ki, kiçik su elektrik stansiyalarında “yaşıl enerji” istehsal edilir.