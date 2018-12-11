"Kaşaqan" yatağında on bir ayda 12 milyon ton neft hasil edilib

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Bakı. 11 dekabr. REPORT.AZ/ "Yanvar-noyabr aylarında "Kaşaqan" yatağında neft hasilatı 12 milyon ton təşkil edib".
"Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın energetika naziri Kanat Bozumbayev deyib.
Qazaxıstan Energetika Nazirliyi 2018-ci ilin yekununda "Kaşaqan" yatağında neft hasilatının 13 milyon ton təşkil edəcəyini gözləyir.
"Kaşaqan" Xəzər dənizinin Qazaxıstan sektorundakı ilk dəniz neft-qaz yatağıdır, eləcə də Qazaxıstanda ən böyük beynəlxalq investisiya layihəsidir. Yataqda kommersiya hasilatına 2016-cı il noyabrın 1-dən başlanılıb.
Aydan TopçibaşevaXəbərin müəllifi