"ExxonMobil" Qayanadakı "Yellowtail Field"də istehsala başlayır

"ExxonMobil Guyana" Qayanada dənizdəki Stabroek blokundakı dördüncü neft yatağı olan "Yellowtail " ayihəsində plandan dörd ay əvvəl hasilata başlayıb.
Energetika
8 avqust 2025 21:32
ExxonMobil Qayanadakı Yellowtail Fielddə istehsala başlayır

"ExxonMobil Guyana" Qayanada dənizdə Stabroek blokundakı dördüncü neft yatağı olan "Yellowtail " ayihəsində plandan dörd ay əvvəl hasilata başlayıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ABŞ korporasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

"Yellowtail" "One Guyana FPSO", "Destiny", "Unity" və "Prosperity" sistemlərinə qoşularaq Qayananın ümumi quraşdırılmış hasilat gücünü gündə 900 min bareldən çox neftə çatdıracaq", - məlumatda bildirilib.

"ExxonMobil Guyana" 2030-cu ilə qədər səkkiz yataqda gündəlik 1,7 milyon barel istehsal gücünə çatmağı planlaşdırır.

