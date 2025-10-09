İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Energetika Nazirliyi: III rübdə icazələrin əksəriyyəti ixrac nəzarətinə düşən malların idxalı üzrə verilib

    Energetika
    • 09 oktyabr, 2025
    • 11:05
    Energetika Nazirliyi: III rübdə icazələrin əksəriyyəti ixrac nəzarətinə düşən malların idxalı üzrə verilib

    Bu ilin iyul-sentyabr aylarında Energetika Nazirliyi tərəfindən 31 icazə verilib.

    "Report" bu barədə nazirliyə istinadeən xəbər verir.

    "İxrac nəzarətinə düşən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) üzrə xüsusi icazənin verilməsi" Qaydalarına uyğun olaraq, ixrac nəzarətinə düşən malların idxalı üzrə 23, ixracı üzrə 5 və tranziti üzrə 3 icazə verilib.

    Bütün icazələrin verilməsi 7 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi vasitəsilə həyata keçirilib.

