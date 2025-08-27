Energetika naziri: “KazMunayQaz” BTC ilə neft ixracının tezliklə bərpasını müzakirə edir"

Qazaxıstanın “KazMunayQaz” (KMG) şirkəti Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri vasitəsilə neft ixracının bərpası ilə bağlı danışıqlar aparır.
Bunu "Report"un yerli bürosunun sualına cavabında Qazaxıstanın energetika naziri Erlan Akkenjenov deyib.
"Qazaxıstan neftinin BTC ilə tranzitinin dayandırılması barədə məlumat var idi. Hazırda KMG bu marşrut üzrə tranzitin tezliklə bərpası ilə bağlı danışıqlar aparır", - nazir vurğulayıb.
Qazaxıstanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə öz neftinin ixrac həcmini artırmaq barədə planlarına diqqət yetirən E.Akkenjenov bildirib ki, kəmər illik 50 milyon ton ötürmə qabiliyyətinə malikdir, hazırda isə neftin nəqli həcminin təxminən 25 milyon ton təşkil etdiyini bildirib.
"Planları həyata keçirmək üçün imkanlar var. Əgər Qazaxıstandan olan yükgöndərənlərin iqtisadi marağı olarsa, neft həmişə tapılacaq", - nazir deyib.
Qeyd edək ki, bu marşrutla daşınan Azərbaycan neftinin ayrı-ayrı partiyalarında üzvi xloridlərin izləri aşkar edildikdən sonra ixrac dayandırılıb.
İyul ayında bir sıra KİV-lər mənbələrə istinadən bildiriblər ki, “Azeri Light” Azərbaycan neftinin ayrı-ayrı partiyalarında hasilatın həcmini artırmaq üçün istifadə olunan maddələrin - üzvi xloridlərin həddindən artıq olması aşkar edilib.
“BP-Azerbaijan” şirkəti iyulun 24-də bildirib ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri boyunca bütün obyektlərdə neftin keyfiyyətinin yoxlanılması xammalın spesifikasiya tələblərinə uyğunluğunu təsdiqləyib. Üzvi xloridlər Türkiyənin Ceyhan limanındakı terminalın bəzi rezervuarlarında aşkar edilib.
Daha sonra “S&P Global” agentliyi bu səbəbdən BTC ilə Qazaxıstandan neft tədarükünün müvəqqəti dayandırıldığını bildirmişdi.
Xatırladaq ki, Azərbaycandan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlar blokundan hasil edilən neft və "Şahdəniz" yatağından hasil edilən kondensat nəql olunur. Həmçinin boru kəməri ilə Xəzər dənizi regionunun bir sıra digər ölkələrindən neft nəql edilib. BTC-nin ötürmə qabiliyyəti illik 50 milyon tondan çox neftdir.