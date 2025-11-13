EIA Azərbaycanda neft hasilatı üzrə 2025-ci il proqnozunu dəyişməyib
- 13 noyabr, 2025
- 09:10
ABŞ Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiya İdarəsi (EIA) Azərbaycanda maye karbohidrogen hasilatı ilə bağlı 2025-ci il proqnozunu sabit saxlayıb.
Bu barədə "Report" EIA-nın aylıq icmalına istinadən xəbər verir.
EIA-nın proqnozuna əsasən, cari ildə Azərbaycanda neft (kondensat birlikdə) hasilatı gündəlik 570 min barel təşkil edəcək ki, bu da oktyabr proqnozuna uyğundur.
O cümlədən gündəlik faktiki hasilat I rübdə 570 min barel, II rübdə 570 min barel təşkil edib, III və IV rüblərdə isə hər biri üzrə 560 min barel səviyyəsində (oktyabr proqnozu - hər biri üzrə gündəlik 560 min barel) proqnozlaşdırılır.
Bildirilib ki, 2024-cü ildə ölkədə maye karbohidrogen hasilatı gündəlik 600 min barel təşkil edib. I rübdə bu göstərici gündəlik 600 min barel, II və III rüblərdə - hər biri üzrə gündəlik 590 min barel, IV rübdə isə gündəlik 600 min barel səviyyəsində olub.