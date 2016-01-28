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    Neftin bahalaşması davam edir

    Brent markalı neftin qiyməti 33 dollar/bareli keçib

    Bakı. 28 yanvar. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,85 dollar yaxud 2,70% bahalaşaraq 32,30 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 1,30 dollar və ya 4,10% bahalaşaraq 33,10 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı il üzrə neftin orta qiymətinin 37 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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