 Yuxarı
    Bağlamaq

    ​Dünya bazarında neft 3% bahalaşıb

    Brent markalı neftin qiyməti 44 dollar/barel həddini ötüb

    Bakı. 20 aprel. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin qiyməti 1,30 dollar yaxud 3,27% bahalaşaraq 41,08 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 1,12 dollar və ya 2,61% bahalaşaraq 44,03 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı ildə neftin orta qiymətinin 47 dollar/barel olacağı gözlənilir.

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Bu xəbər həm də başqa dillərdə mövcuddur:

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi