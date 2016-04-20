​Dünya bazarında neft 3% bahalaşıb

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Bakı. 20 aprel. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin qiyməti 1,30 dollar yaxud 3,27% bahalaşaraq 41,08 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 1,12 dollar və ya 2,61% bahalaşaraq 44,03 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı ildə neftin orta qiymətinin 47 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi