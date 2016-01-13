​Dünya bazarında neft ucuzlaşmaqda davam edir

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Bakı. 13 yanvar. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,97 dollar yaxud 3,10% ucuzlaşaraq 30,44 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,69 dollar və ya 2,19% ucuzlaşaraq 30,86 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı il üzrə neftin orta qiymətinin 30 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi