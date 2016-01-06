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    Dünya bazarında neft ucuzlaşmaqda davam edir

    Brent markalı neftin qiyməti 36,42 dollar/barelə düşüb

    Bakı. 6 yanvar. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,79 dollar yaxud 2,15% ucuzlaşaraq 35,97 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,80 dollar və ya 2,20% ucuzlaşaraq 36,42 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı il üzrə neftin orta qiymətinin 37 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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