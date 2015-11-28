Dünya bazarında neft ucuzlaşıb

Bakı. 28 noyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 1,33 dollar, yaxud 3,09% ucuzlaşaraq 41,71 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,60 dollar və ya 1,32% ucuzlaşaraq 44,86 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 47 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Günel AbbasovaXəbərin müəllifi
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