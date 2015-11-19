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    ​Dünya bazarında neft cüzi bahalaşıb

    Brent markalı neft 44,14 dollar/barelə bərabər olub

    Bakı. 19 noyabr. REPORT.AZ/Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,08 dollar yaxud 0,20% bahalaşaraq 40,75 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,57 dollar və ya 1,30% bahalaşaraq 44,14 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 46 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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