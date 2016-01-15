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    ​Dünya bazarında neft 1 dollara qədər bahalaşıb

    Brent markalı neft isə 30,88 dollar/barelə bərabər olub

    Bakı. 14 yanvar. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,72 dollar, yaxud 2,36% bahalaşaraq 31,20 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,57 dollar və ya 1,88% bahalaşaraq 30,88 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı il üzrə neftin orta qiymətinin 35 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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