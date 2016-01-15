​Dünya bazarında neft 1 dollara qədər bahalaşıb

https://report.az/storage/news/8483025e6df6a0f631e878c5881dd532/a824f178-3119-4b0a-b82d-8f8bcc463f45_292.jpg
Bakı. 14 yanvar. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,72 dollar, yaxud 2,36% bahalaşaraq 31,20 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,57 dollar və ya 1,88% bahalaşaraq 30,88 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı il üzrə neftin orta qiymətinin 35 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi