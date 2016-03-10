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    ​Dünya bazarında ABŞ nefti 8% bahalaşıb

    Brent markalı neft 1,42 dollar bahalaşaraq 41,07 dollar/barelə bərabər olub

    Bakı. 10 mart. REPORT.AZ/ Bu gün dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin qiyməti 2,79 dollar yaxud 7,86% artaraq 38,29 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 1,42 dollar və ya 3,58% bahalaşaraq 41,07 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2016-cı ildə neftin orta qiymətinin 44 dollar/barel olacağı gözlənilir. 

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