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    ​Dünya bazarında neft bahalaşıb

    Brent markalı neft 48,08 dollar/barelə bərabər olub

    Bakı. 23 oktyabr.REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 0,18 dollar, yaxud 0,39% bahalaşaraq 45,38 dollar/barel təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 0,23 dollar və ya 0,48% bahalaşaraq 48,08 dollar/barelə bərabər olub.

    Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 51 dollar/barel olacağı gözlənilir.

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