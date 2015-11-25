Dünya bazarında neft bahalaşıb

Bakı. 25 noyabr. REPORT.AZ/ Dünya bazarında WTI (West Texas Intermediate) markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 1,12 dollar və yaxud 2,68% bahalaşaraq 42,87 dollar/barel təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, "Brent" markalı neft isə 1,29 dollar və ya 2,90% bahalaşaraq 46,12 dollar/barelə bərabər olub.
Proqnozlara görə, xam neftin qiyməti ilin sonunadək hazırkı səviyyədə qalarsa, 2015-ci il üzrə neftin orta qiymətinin 49 dollar/barel olacağı gözlənilir.
Tural İbadlıXəbərin müəllifi
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