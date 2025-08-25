Haqqımızda

“Çıraq-1” və “Çıraq-2” KSES-də istehsal olunan elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb

“Çıraq-1” və “Çıraq-2” KSES-də istehsal olunan elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb ​​​​​​​Tərtər çayı üzərində yerləşən“Çıraq-1” və Qaraarxac çayı üzərindəki “Çıraq-2” kiçik su elektrik stansiyalarında indiyədək 91,4 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal olunub.
Energetika
25 avqust 2025 11:48
“Çıraq-1” və “Çıraq-2” KSES-də istehsal olunan elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb

Kəlbəcər rayonunun Tərtər çayı üzərində yerləşən“Çıraq-1” və Qaraarxac çayı üzərindəki “Çıraq-2” kiçik su elektrik stansiyalarında (KSES) indiyədək 91,4 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal olunub.

Bu barədə “Report” Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Bildirilib ki, “Çıraq-1” və “Çıraq-2” kiçik su elektrik stansiyaları 2023-cü ilin 25 avqust tarixində istismara verilib.

Ümumi gücü 8,33 MVt olmaqla, hər biri 4,165 MVt gücündə 2 ədəd hidroaqreqatdan ibarət basqılı derivasiya tipli “Çıraq-1” KSES-də istismara verildiyi tarixdən iyulun 1-dək 51 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.

Hər biri 3 MVt gücündə 2 ədəd hidroaqreqatdan ibarət ümumi gücü 6 MVt olan basqılı derivasiya tipli “Çıraq-2” KSES-də isə bu ilin iyul ayınadək 40,4 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.

Qeyd edilib ki, kiçik su elektrik stansiyalarında ekoloji cəhətdən təmiz “yaşıl enerji” istehsal olunur.

Rus versiyası Назван суммарный объем производства электроэнергии на МГЭС "Чираг-1" и "Чираг-2"

